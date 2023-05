Wo sie vorfährt, da reagieren Menschen auf sie: Die neue Rhein-Neckar-Tram 2020 sorgt mit ihrem durchgestylten Auftritt an mancher Station sogar für offene Münder . Am Paradeplatz reden wartende Passagiere über das 30 Meter lange und so gut wie fabrikneue Fahrzeug. Die Türen bleiben aber geschlossen. Drinnen sitzt Bürgermeister Christian Specht (CDU) in seiner Funktion als Aufsichtsratschef der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) und hält ein Mikrofon in der Hand. An Bord sind Brezeln und süße Teilchen. Was Specht vor einer Gruppe von Journalisten und anderen geladenen Gästen erzählt, klingt nach einer Erfolgsgeschichte – obgleich einer verspäteten.

Aber so einfach, wie das alles klingt, war es gar nicht. Warum die Rhein-Neckar-Tram 2020 eigentlich eine RNT 2023 ist, wurde an dieser Stelle hinreichend geschildert. Nun rollt der neue weiße Riese aus dem Hause Skoda in dreifacher Ausfertigung auf der sogenannten Buga-Linie zwischen Hauptbahnhof und Bundesgartenschau. 78 Geschwister sollen bis 2025 in Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg ankommen. 265 Millionen Euro kostet das – die größte jemals in der Geschichte der RNV getätigte Investition.

Nach HD und LU erst im Spätjahr

Folgt man den Worten Martin in der Beeks, er ist Technischer Geschäftsführer bei RNV, dann wird eine gewisse Erleichterung spürbar. In den 20 Tagen seit der Punktlandung zum Start der Bundesgartenschau hat die Tram auf rund 400 Pendelfahrten bereits rund 35 500 Gäste befördert. Auf den bisher erreichten 5500 Kilometer Strecke habe es keine nennenswerten Zwischenfälle gegeben, obwohl es eine Rekordzeit war, in der man das Fahrzeug mit all den erforderlichen Prüfungen und Testfahrten auf das Mannheimer Gleis gebracht habe, so in der Beek.

Nach Heidelberg, Weinheim oder Bad Dürkheim fährt die Tram mit Gästen aber noch nicht. Auch nicht nach Ludwigshafen. Das soll nach Spechts Worten zwar noch in diesem Jahr gelingen, auf einen genaueren Zeitpunkt möchte er sich im Gespräch mit dieser Redaktion aber noch nicht festlegen. Hier müssen eisenbahnrechtliche Belange erfüllt werden. 17 weitere Exemplare der RNT 2020 sollen allerdings dieses Jahr noch aus Pilsen geliefert werden, wo Skoda dem Großauftrag aus der Metropolregion zu Beginn nicht unbedingt Priorität eingeräumt hatte. Das geschah erst nach einem Wechsel im dortigen Management, wie inzwischen bekannt ist. Heute sagt Projektdirektor Kay Biebler von Skoda: „Wir haben es hier mit einem echten europäischen Gemeinschaftsprojekt zu tun. Teams aus Finnland, Tschechien und Deutschland arbeiten in Otanmäki, Prag und Pilsen an einer Bahn für die Metropolregion Rhein-Neckar. Das Ergebnis, die Rhein-Neckar-Tram, kann sich sehen lassen und ist auch das Resultat der hervorragenden Zusammenarbeit.“ Specht wiederholt auf der halbstündigen Spazierfahrt durch die Mannheimer Innenstadt am Mittwochnachmittag noch einmal, dass es die erste Bahn ist, die drei Städte (Ludwigshafen, Mannheim, Heidelberg) zusammen kaufen, wenngleich es auf rheinland-pfälzischer Seite noch etwas mit Fördermitteln vom Land hapert und Ludwigshafen finanziell nachweislich nicht auf Rosen gebettet ist. Die Stuttgarter Regierung gab immerhin 13 Millionen Euro dazu. Specht sagt, dass die RNT 2020 ein Ausdruck der Verkehrs- und Mobilitätswende sei und eine wichtige Alternative zum Individualverkehr darstelle. Sie sei eine Bürgerbahn und müsse nun den Härtetest im Alltag bestehen. Das Feedback sei sehr gut.

Positive Kritiken nach 20 Tagen

Ein- und Ausstieg seien einfach – auch für Menschen mit Beeinträchtigungen. Das Design werde gelobt. Ein wichtiger Aspekt sei vielen die Ruhe, mit der das Fahrzeug unterwegs ist. Tatsächlich kommt es auch in engen Kurven zu keinerlei Quietschtönen oder Erschütterungen. Beim Komfort sind Entwicklungen in naher Zukunft zu erwarten. Das W-LAN an Bord funktioniert am Mittwoch noch nicht.

Auf den großen Displays herrscht noch wenig Verkehr. Kritische Fragen, so Specht, gebe es lediglich zu den Sitzen. Diese sind zu Teilen mit Holzoptik, aber vorwiegend mit Polstern ausgestattet. „Warum Holz?“, hätten einige gefragt.

Auch der Ludwigshafener SPD-Bundestagsabgeordnete und Aufsichtsratsmitglied Christian Schreider lobt die neue Bahn als Quantensprung. Bau- und Umweltdezernent Alexander Thewalt spricht mit Blick auf das Projekt davon, dass der ÖPNV das Rückgrat der Mobilitätswende sei.