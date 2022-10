ÖPNV unter extremem Druck

Rhein-Neckar. In einem dramatisch klingenden Appell hat Fritz Brechtel, Landrat im Kreis Germersheim und Vorsitzender des dortigen Zweckverbandes Schienenpersonennahverkehr (SPNV), dargestellt, was passiert, wenn der Rheinland-Pfalz-Takt finanziell nicht deutlich besser unterstützt wird. Anlass sind die bisher ergebnislosen Gespräche zwischen Bund und Ländern zur Erhöhung der Regionalisierungsmittel. „Wir sind in großer Sorge um Angebotsdichte und Angebotsqualität“, formuliert Brechtel gemeinsam mit einem Amtskollegen aus dem Norden von Rheinland-Pfalz. Es gebe massive Kostensteigerungen. „Insbesondere die Preise für Energie, also Diesel und Strom sind so stark angestiegen, dass wir im Verlauf des Jahres 2023 Züge und Busse abbestellen müssen, sollte nicht in den kommenden Wochen ein klares Signal für mehr Geld kommen“, heißt es in einer aktuellen Pressemitteilung des Zweckverbandes.

Manche Dörfer nicht zu erreichen

Die Befürchtung: Sollten die Kostensteigerungen nicht ausgeglichen werden, dann müssten Zugstrecken abbestellt werden. Das habe zur Folge, dass Busse – beispielsweise für den Schüler- und Pendlerverkehr – als Ersatz eingesetzt werden müssten. Es gebe jedoch weder genug Fahrzeuge noch genug Fahrer. „Am Ende wären hier schwierige Prioritäten zu setzen, mit der Folge, dass manche Dörfer kaum noch oder auch gar nicht mehr bedient werden würden“, so Brechtel.

Erste Überlegungen hätten gezeigt, dass selbst eine Ausdünnung der S- und Stadtbahnverkehre auf den Hauptstrecken Mainz – Worms – Mannheim, Ludwigshafen – Homburg und Schifferstadt – Germersheim – Wörth – Karlsruhe auf einen Stundentakt nicht ausreichen würde, um die Preissteigerungen auszugleichen. „Dies sind nur Grobszenarien, es gibt noch keine Entscheidungen“, so Brechtel. „Der Bund hat es in der Hand dafür zu sorgen, dass wir die Angebote aufrechterhalten können.“ sal