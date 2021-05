Ökologie, Spielplatz und Blumepeter

Für jeden Wanderfuß Optionen: Oberhalb von Nußloch kann man die Ökonomie und Ökologie des Steinbruchs kennenlernen, und wer es noch ein wenig weiter schafft, auch dem Grab des Mannheimer Originals Blumepeter einen Besuch abstatten. Parkmöglichkeiten gibt es rund um die Grillhütte viele. Dorthin gelangt man, wenn man im Zentrum von Nußloch (B 3) in die Sinsheimer Straße abbiegt und ihr bis zum Ortsausgang folgt. Am Waldspielplatz möchten viele Kinder vermutlich gleich bleiben. An der Grillhütte beim Brunnenfeld vorbei gelangt man dann zum Steinbruch von Heidelberger Zement. Der ist zum Teil noch in Betrieb, zum Teil streng unter Naturschutz. Nun die Zugabe: Nach rechts wenden und Richtung Wald laufen. Kurz darauf stößt man am Wilhelmsberg auf einen Friedhof, der zum Psychiatrischen Landeszentrum gehört. Hier ist der Blumepeter – der eigentlich Peter Schäfer hieß – begraben. 1940 starb der Mannheimer Blumenverkäufer, der zehn Jahre in der Wieslocher Heilanstalt gelebt hatte. miro

