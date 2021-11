Öffentlichkeitsfahndung nach zwei Unbekannten nach Raubüberfällen in Worms

Worms. Die Kriminalpolizei in Worms hat am Montag eine Öffentlichkeitsfahndung nach zwei unbekannten Tätern, die vermutlich mehrere Raubüberfälle in Worms begangen haben sollen, eingeleitet. Wie die Polizei mitteilte, filmte eine Überwachungskamera die beiden Täter bei einem am Sonntag, 7. November, durchgeführten Überfall auf eine ARAL-Tankstelle in der Alzeyer-Straße.

Der mit einer Machete bewaffnete Haupttäter wird als sportlich schlank, etwa 180 cm groß und von bräunlichem Hauttyp beschrieben. Der etwa 18 bis 25 Jahre alte Mann benutzte bei der Tat mehrere vermutlich türkische Schimpfworte und sprach gebrochenes Deutsch.

Er trug dunkle Schuhe, hellblaue Jeans und eine auffällige graue Trainingsjacke mit grauen Applikationen mit roten und schwarzen Streifen, welche vom Brustbein in Richtung Schultern verlaufen. Weiterhin hat die Jacke rote Streifen von den Schultern bis über die Ärmel. Hersteller der Jacke könnte die Firma "Gucci" sein, wobei unklar ist, ob es sich um ein Originalprodukt oder eine Fälschung handelt.

Vermutlich trug der Täter die gleiche Jacke bereits bei den Überfällen am 28. August auf den Penny-Markt in Worms-Weinsheim und am 5. Oktober auf den ALDI-Markt in der Straße "Am Wolfsgraben", unter einem Trainingsanzug der Marke Nike Air-Jordan.

Sein Mittäter war etwa 20 bis 25 Jahre alt, etwa 175 bis 180 cm groß und schlank.

Er trug blaue Jeans, schwarze Schuhe, einen grauen Kapuzenpullover und eine braune Daunenjacke. Die Bilder der Überwachungskamera können unter folgendem Link eingesehen werden: https://s.rlp.de/W7PbZ

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 06241/85 20 zu melden.