Oberleitungsarbeiten auf der Strecke Mainz-Worms

Rhein-Neckar. Auf der Bahnstrecke zwischen Mainz und Worms wird an der Oberleitung gearbeitet. Deshalb gelten teilweise veränderte Fahrzeiten und es kommt zu einzelnen Haltausfällen, wie die Deutsche Bahn am Dienstag mitteilte. So fahren von Samstag, 17. April, 22 Uhr, bis Dienstag, 20. April, 6.15 Uhr, sowie von Samstag, 24. April, 18.30 Uhr, bis Dienstag, 27. April, 6.45 Uhr, S-Bahnen der Linie S 6 (Mainz – Mannheim – Bensheim) sowie einzelne Züge der Linien RE 4 (Frankfurt – Karlsruhe) und RE 14 (Frankfurt – Mannheim Hbf) auf verschiedenen Abschnitten mit bis zu 21 Minuten früheren oder späteren Fahrzeiten. Zudem hält der RE 4799 von Frankfurt Hbf (ab 20.38 Uhr) über Mainz Hbf (ab 21.17 Uhr) nach Mannheim Hbf (an 22.21 Uhr) am 24. und 25. April 2021 nicht in Bodenheim, Nackenheim, Nierstein, Oppenheim, Guntersblum und Osthofen.

