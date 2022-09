Bobenheim-Roxheim. Weil unbekannte Täter auf der Bahnstrecke zwischen Bobenheim-Roxheim und Worms Oberleitungen beschädigt haben, ist es zu erheblichen Behinderungen im Bahnverkehr gekommen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatten die Täter am frühen Sonntagmorgen Spannungskabel abgetrennt, die zur Stabilisierung und Befestigung der Oberleitung dienten. Möglicherweise vermuteten sie aufgrund einer Legierung auf den Kabeln, es könnte sich um hochwertige Kupferkabel handeln. Tatsächlich sei der Materialwert jedoch gering.

Die Strecke konnte aufgrund der Schäden nur noch eingleisig befahren werden. Zudem habe durch die verminderte Stabilität die Gefahr eines Oberleitungsabrisses bestanden. Die Bundespolizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr, besonders schweren Diebstahls und Sachbeschädigung. Hinweise nehmen die Beamten der Inspektion Kaiserslautern entgegen, unter Telefon 0631/34073-0 oder per Mail an bpoli.kaiserslautern@polizei.bund.de. agö