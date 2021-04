Wer Freude an der Mundart hat und in seinem Dialekt kreativ sein möchte, kann sich am Wettbewerb „De gnitze Griffel“ beteiligen. Der Arbeitskreis Heimatpflege im Regierungsbezirk Karlsruhe hat erneut den bekannten Mundart-Wettbewerb ausgeschrieben. Gesucht werden diesmal Gedichte, Geschichten, Szenen oder Lieder zu dem Motto „Sponnende und entsponnende Lebensmittel: Freizeit, Sport, Kultur“.

