Frankenthal. Wegen steigender Infektionszahlen finden die Sitzungen der politischen Gremien in Frankenthal nur noch digital statt. Das hat die Stadt am Mittwoch bekannt gegeben. Bürger können per Videokonferenz teilnehmen, hieß es. Die erste Sitzung im rein digitalen Format ist der Planungs- und Umweltausschuss, der gemeinsam mit dem Ortsbeirat Studernheim am Donnerstag, 18. März, ab 17.30 Uhr stattfindet. Die Einwahl ist über https://stadtverwaltung-frankenthal.webex.com möglich, die Meeting-Nummer lautet 181 566 6111 und das Passwort 67227.

Mehr zum Thema Link Alle Meldungen im Newsticker Rhein-Neckar Mehr erfahren