Nur Linie 4 fährt

Mannheim/Ludwigshafen. Am kommenden Wochenende von Freitag, 26. November, bis Sonntag, 28. November, fahren die im Spätverkehr kombinierten Stadtbahnlinien 6 und 7 nicht nach Ludwigshafen. Das teilt die RNV mit. Wegen Gleiserneuerungsarbeiten im Stadtbahntunnel werde die Kurt-Schumacher-Brücke an diesen Tagen jeweils zwischen 21 Uhr und 9 Uhr für die Bahnen gesperrt. Die Linien 6 und 7 fahren in dieser Zeit getrennt und bleiben auf der Mannheimer Rheinseite. Die Linie 6 fährt demnach von Neuostheim bis Paradeplatz, die 7 von Vogelstang zur Universität und weiter zum Mannheimer Hauptbahnhof. Als Ersatz werde die Stadtbahnlinie 4 zwischen den Haltestellen Abendakademie und Ludwigshafen Hauptbahnhof auf einen 15-Minuten-Takt verdichtet. red/agö

