Notrufe wegen Randalierer am Hauptbahnhof Landau

Landau. Mehrere Notrufe sind am Samstagnachmittag bei der Polizei wegen eines randalierenden Mannes am Landauer Hauptbahnhof eingegangen. Der 39-Jährige soll laut herum geschrien und in einem Bus gegen den Ticketschalter getreten haben. Als er aus dem Bus wieder ausstieg, wollte er seine Kampfkünste demonstrieren und trat wahllos in die Luft, berichtet die Polizei. Noch vor Eintreffen der Streife hatte sich der Randalierer vom Hauptbahnhof entfernt. Dank Zeugenhinweisen konnte der Mann identifiziert und wegen Sachbeschädigung zur Anzeige gebracht werden.

