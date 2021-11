Notruf in Baden-Württemberg wieder erreichbar

Stuttgart. Die Notrufnummern 110 und 112 sind in Baden-Württemberg nach einer rund zweistündigen Unterbrechung wieder erreichbar. Störungen habe es auch in anderen Bundesländern gegeben, teilte ein Sprecher des Innenministeriums am Donnerstag in Stuttgart mit. "Ursache war eine Störung im Netz der Telekom, die Telekom arbeitet an der Analyse der Ursache."

Die Störung begann demnach am Morgen um kurz vor 05.00 Uhr und endete gegen 07.00 Uhr. Betroffen war teilweise auch die Nummer 19222.

Die Bevölkerung sei über Handyapps und Radio informiert worden. "Die örtlichen Polizeidienststellen waren telefonisch erreichbar, die Feuerwehrhäuser waren besetzt", so das Ministerium.