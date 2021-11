Notruf in Baden-Württemberg größtenteils wieder erreichbar

Stuttgart. Die Notrufnummern 110 und 112 sind in Baden-Württemberg größtenteils wieder erreichbar. Nur noch wenige Landkreise berichten noch von Ausfällen, wie ein Sprecher des Innenministeriums am Donnerstagmorgen mitteilte. Aktuell betroffen seien noch die Landkreise Ostalbkreis, Lörrach, Ravensburg, Bodenseekreis, Rems-Murr-Kreis und Schwäbisch Hall. Die Ursache der Störung war noch unklar. Insgesamt waren die Nummern fast zwei Stunden lang am Morgen nicht erreichbar.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Polizei Mannheim teilte am Donnerstagmorgen, gegen 6 Uhr, mit, dass die Leitstellen der Polizei, des Rettungsdienstes und der Feuerwehr in den Stadtkreisen Mannheim, Heidelberg, sowie dem Rhein-Neckar-Kreis wieder über die Notrufleitungen -110 und -112 erreichbar seien.