Notbremse greift

Rhein-Neckar. Wegen anhaltend hoher Inzidenzen greift die neue Bundes-Notbremse seit dem Wochenende auch in einigen Kommunen in der linksrheinischen Region. Neben Ludwigshafen (242,1) zählen dazu auch Worms (219,1), Speyer (225,5) und Frankenthal (196,9). In allen drei Städten müssen Schulen und Kitas wieder geschlossen werden und in den Fernunterricht wechseln. Im Einzelhandel ist kein Terminshopping mehr möglich. Geschäfte, deren Angebot nicht dem erweiterten täglichen Bedarf zuzuordnen ist, müssen schließen. Offen bleiben dürfen unter anderem Buchhandlungen, Gärtnereien und Lebensmittelmärkte. Zudem gilt ab sofort die vom Bund vorgegebene Ausgangsbeschränkung in der Zeit von 22 bis 5 Uhr. Bewegung an der frischen Luft ist bis 24 Uhr möglich – jedoch nur allein.

„Ich hoffe, dass die Bundes-Notbremse nun zu etwas mehr Übersichtlichkeit in den Corona-Schutzmaßnahmen führt. Gerade mit der engen Anbindung unserer Stadt an die Metropolregion Rhein-Neckar bestanden oft Unsicherheiten, welche Regelungen nun wo gelten. Dennoch hätte ich mir gewünscht, dass die Kommunen, die das Infektionsgeschehen vor Ort am besten kennen und einschätzen können, mehr Mitspracherecht und einen eigenen Entscheidungsrahmen hätten“, kommentiert die Speyerer Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler. jei