Nosferatu im Pfalzmuseum

Bad Dürkheim. Die Nosferatu-Spinne ist derzeit das Gesprächsthema – und jetzt live in der Ausstellung des Pfalzmuseums für Naturkunde in Bad Dürkheim zu sehen. Die Spinne stammt ursprünglich aus dem Mittelmeerraum und ist zunehmend in der Pfalz anzutreffen. Um die Verbreitung zu verfolgen und auch ihren Einfluss auf heimische Arten zu untersuchen, werden Funde dieser Art durch die Zoologin des Pfalzmuseums ausgewertet. Die Verbreitung konzentriert sich aktuell auf die Vorder- und Südpfalz, während in der Westpfalz nur vereinzelt Funde gemeldet werden.

Jetzt gibt es auch die Möglichkeit, die Nosferatu-Spinne lebend im Pfalzmuseum zu betrachten. Die Ausstellung im Pfalzmuseum ist täglich – außer montags – von 10 bis 17 Uhr geöffnet. red