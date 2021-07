Nötigung mit gefälschter LED-Leuchtschrift auf der A61

Hockenheim/A61. Ein Audi-Fahrer hat am Montagmorgen, gegen 6.40 Uhr, mehrere Verkehrsteilnehmer auf der A 61 bei Hockenheim in Richtung Koblenz zum Spurwechsel genötigt. Laut Polizeiangaben soll an dem Auto des 35-jährigen Täters eine LED-Leuchtschrift angebracht worden sein, auf der "Polizei/Einsatz" wechselweise aufleuchtete. Kurz vor der Rheinbrücke aktivierte der Täter die Leuchtschrift und fuhr einem 45-jährigen Mann auf der linken Spur so dicht auf, dass dieser im Rückspiegel nicht einmal mehr den Kühlergrill des Audis erkennen konnte. Der 45-Jährige wechselte so bald wie möglich auf die rechte Spur woraufhin der Audi überholte und sein nötigendes Verhalten bei weiteren Verkehrsteilnehmern wiederholte.

Der 45-Jährige hatte sich das Kennzeichen notiert und Anzeige bei der Polizei erstattet. Dabei gab er an, dass sich ein ähnlicher Vorfall bereits Anfang des Jahres ereignet hatte. Bei einer Überprüfung der Halteranschrift konnte der Audi zunächst nicht festgestellt werden. Jedoch fiel am Folgetag Beamten der Autobahnpolizei, denen die Anzeigenerstattung bekannt war, der besagte Audi auf der A 6 in Richtung Hockenheim auf. Bei der Überprüfung des Fahrzeugs konnte die LED-Leuchtschrift aufgefunden und sichergestellt werden. Die Polizei geht davon aus, dass der 35-Jährige auch am Vortag Fahrer des Fahrzeugs war.

Gegen den Audi-Fahrer wird nun wegen Nötigung und Amtsanmaßung ermittelt.