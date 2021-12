Nötigung im Straßenverkehr oder Unfallflucht? - Polizei sucht Zeugen

Hockenheim. Die Polizei sucht nach Zeugen eines Vorfalls am Freitagmittag in der Scheffelstraße in Hockenheim zwischen einem 56-jährigen Autofahrer und einem 33-jährigen Radfahrer. Wie die Beamten mitteilten, kam es zu unterschiedlichen Angaben: während der Autofahrer zu Protokoll gab, dass der 33-Jährige ihn zum Anhalten genötigt und im Anschluss an seinen Wagen geschlagen habe, sah der Fahrradfahrer sich als Geschädigter, welcher durch den 56-Jährigen beim Vorbeifahren verletzt worden sei. Da die Beamten den Sachverhalt vor Ort nicht eindeutig klären konnten, wurden die Kontrahenten zunächst beide als Beschuldigte belehrt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06205/28600 bei der Polizei zu melden.

