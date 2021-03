Ludwigshafen. Am Ende seines Vortrags fasst der Intensivmediziner es noch einmal zusammen: „Covid-19 ist eine gefährliche, tödliche Erkrankung“. Und das beileibe nicht nur für die Älteren. Der jüngste Mensch, der im Klinikum Ludwigshafen an dem Coronavirus gestorben ist, war 29 Jahre alt. Die Krankheit könne jeden treffen und zu bleibenden Schäden führen, warnt Anselm K. Gitt. Er weiß, wovon er spricht. Der Oberarzt am Klinikum Ludwigshafen hat das Covid-19-Register für Rheinland-Pfalz mit aufgebaut und leitet die Studie.

Am Institut für Herzinfarktforschung werden die Corona-Patienten, die in ein rheinland-pfälzisches Krankenhaus eingeliefert werden, systematisch – und anonymisiert – erfasst. Das Covid-19-Register zeigt am Ende die Zusammenhänge, Umstände und Folgen auf, die die Krankheit nach sich zieht.

Der Intensivmediziner bilanziert in einer Videokonferenz auf Einladung des Ludwigshafener CDU-Bundestagsabgeordneten Torbjörn Kartes die Erfahrungen mit der Krankheit nach einem Jahr. Und er mahnt zu höchster Vorsicht. Auch wenn die Zahlen zuletzt deutlich zurückgegangen sind: Es befinden sich noch immer genauso viele Menschen wegen der Erkrankung an Covid-19 in einem rheinland-pfälzischen Krankenhaus wie zu den Spitzenzeiten der ersten Welle im Frühjahr vergangenen Jahres.

Gitt zeichnet mit vielen Zahlen und Schaubildern die Entwicklung der Pandemie nach, die bis Ende Februar weltweit insgesamt 113 Millionen infizierte Menschen zählt. 2,5 Millionen Todesfälle hat es bislang gegeben. Covid-19 sei „eine hochinfektiöse tödliche Erkrankung, die sich über den ganzen Erdball ausgebreitet hat und die wir bis jetzt nicht im Griff haben“, konstatiert Gitt. Denn noch immer gebe es kein Medikament, kein Mittel, mit dem die Medizin die Krankheit behandeln könne. Es gebe nur die Möglichkeit, die Symptome zu behandeln oder zu lindern.

Kein wirksames Medikament

Die Zahlen, die Anselm Gitt aus der Studie referiert, erschrecken auch in ihrer Nüchternheit: Von 100 Infizierten kommen sieben ins Krankenhaus, zwei davon in die Intensivstation. Rund 17 Prozent aller Covid-19-Patienten, die ins Krankenhaus kommen, sterben. Bei den Patienten auf der Intensivstation ist es jeder dritte. Bei den Menschen, die beatmet werden müssen, überlebt mehr als die Hälfte die Erkrankung nicht.

Es ist gerade mal zwei Monate her, dass die Krankenhäuser unter der Belastung fast zusammengebrochen sind. 60 Prozent der rheinland-pfälzischen Krankenhäuser meldeten in der zweiten Welle rund um den Jahreswechsel, dass sie in ihrer personellen Kapazität am Limit seien – unter anderem, weil auch das eigene Personal häufig selbst an Covid-19 erkrankt war. 1200 Patienten lagen in der Spitze Anfang Januar in rheinland-pfälzischen Krankenhäusern. „Und der Bereich Rheinpfalz hat die dickste Welle im Land abbekommen“, sagt der Oberarzt. Kein Wunder, gab es doch rund um Ludwigshafen wochenlang Inzidenzwerte jenseits der 400.

Covid-19 produziert auch große Kollateralschäden. Patienten mit ernsthaften Erkrankungen gehen – aus Angst vor einer Ansteckung – nicht mehr zu Arzt. Die Zahl der statistisch erfassten Herzinfarkte sei zwar rückläufig gewesen, aber nur deshalb, weil die Ärzte die Patienten mit eindeutigen Symptomen gar nicht mehr sehen. Die Sterblichkeit bei den Herzinfarkten sei im Pandemiejahr im Land viermal so hoch gewesen wie in den Vorjahren, bilanziert Gitt – eben weil die Menschen zu spät mit den Symptomen zum Arzt gegangen seien.

Der Arzt erinnert aber auch an die durchaus großen Erfolge, die im Bewusstsein der Menschen nach einem Jahr der Pandemie meist untergegangen sind. So sei das Genom des Virus binnen einer Woche komplett identifiziert worden. Und es habe gerade zwei Wochen gedauert, bis ein Team des Chefvirologen der Berliner Charité, Christian Drosten, einen funktionierenden PCR-Test entwickelte, der das Virus sicher nachweisen kann – „eine rasante Entwicklung der Forschung“, hebt Anselm Gitt hervor.

Erfolgreiche Wissenschaft

Und welchen Rat würde der Mediziner den Politikern nun geben. Lockdown verlängern oder der Pandemiemüdigkeit der Menschen nachgeben? „Wenn die Infektionszahlen hochgehen, kommen mit zeitlichem Versatz von 14 Tagen die schweren Fälle wieder in die Krankenhäuser“, antwortet er. Und wer mit Covid-19 auf die Intensivstation kommt, bleibe hier im Zweifel wochenlang liegen. Ein Herzinfarktpatient sei dagegen nach zwei Tagen wieder weg. „Ich freue mich über die Verlängerung des Lockdowns“, resümiert Gitt als Arzt, nicht als Privatperson, die aktuellen Entscheidungen aus Berlin. Und: „Jeder Geimpfte ist eine große Hilfe bei der Bekämpfung dieser Pandemie“.