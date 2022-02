„Noch keine Entwarnung“

Angesichts der gewaltig angestiegenen Infektionszahlen: Inwiefern bilden die Zahlen das tatsächliche Infektionsgeschehen ab, und wie groß schätzen Sie die Dunkelziffer ein?

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Anne Kühn: Es ist davon auszugehen, dass die Zahl der tatsächlich Infizierten höher ist als die Zahl der erfassten Infektionen. Dafür gibt es mehrere Gründe: Einer der wichtigsten ist sicherlich, dass ein Anteil der vollständig Geimpften ohne oder mit sehr milden Symptomen erkrankt und so kein Anlass zur Testung besteht. Wie hoch diese Dunkelziffer genau ist, vermag ich nicht zu sagen, Schätzungen sprechen von einem Drittel der Fälle, die wir erfassen.

Eine der größten Herausforderungen war sicherlich die Kontaktnachverfolgung von Infizierten. Wie weit ist es Ihnen diese Aufgabe gelungen, und ab wann war es Ihnen unmöglich, diese Arbeit noch zu leisten?

Kühn: Wir haben sehr lange eine umfassende Nachverfolgung gewährleisten können und haben uns erst im vergangenen November, als das Land Baden-Württemberg eine Strategieänderung verkündet hat, auf die vulnerablen Gruppen konzentriert. Durch unsere Softwarelösung sind wir hier lange handlungsfähig geblieben und hätten vermutlich auch noch ein wenig weitermachen können. Bei den Zahlen, die wir aktuell haben, hätten auch wir das nicht mehr leisten können.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Für die Politik ist die Pandemie offenbar am 20. März vorbei. Wie lange wird Sie die Pandemie noch beschäftigen? Wie sieht Ihr Ausstiegsszenario aus?

Kühn: Noch sehr lange! Nicht nur die Pandemie selbst mit dem Virus und den Erkrankungen, sondern vor allem die Nachwehen. Ich meine Dinge, die nicht mit der üblichen Intensität verfolgt werden konnten durch Corona oder die Probleme, die sich dadurch noch ergeben werden, zum Beispiel Long-Covid. Wir werden uns auch verstärkt der Aufarbeitung widmen müssen: Was ist gut gelaufen, was könnte man das nächste Mal besser machen? Die Entwicklungen der zwei Jahre haben uns Schwachstellen aufgezeigt, aber auch Prozesse angestoßen. Ganz konkret auf das Virus bezogen gehe ich aber nicht davon aus, dass wir am 20. März Entwarnung geben können. bjz