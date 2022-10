Niedecken liest Dylan im Schwetzinger Schloss

Schwetzingen. „Niedecken liest & singt Bob Dylan“ heißt es am Dienstag und Mittwoch, 18. und 19. Oktober, jeweils um 20 Uhr im Rokokotheater des Schwetzinger Schlosses: Begleitet von Mike Herting am Piano, gestaltet BAP-Sänger Wolfgang Niedecken hierbei ein literarisch-musikalisches Special rund um den großen Songpoeten Dylan – und seine eigene Kölner Kultband (Tickets für Dienstag waren bei eventime.de zuletzt noch in der Kategorie für 50,40 Euro verfügbar, für die Mittwochvorstellung kosteten sie dort zwischen 40,20 und 47,40 Euro: 0621/10 10 11).

