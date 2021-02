Rhein-Neckar. Die Meldungen über neu nachgewiesene Mutanten nehmen rapide zu. Täglich informieren die Gesundheitsämter der Region über weitere Fälle. Erst am Freitag meldete der Kreis Bad Dürkheim die erste Infektion mit einer Mutante, im Kreis Bergstraße waren es am Freitagabend 14 Mutationen, im Rhein-Neckar-Kreis 99. Für Johannes Berentelg, den Ärztlichen Direktor der GRN-Kliniken im Rhein-Neckar-Kreis, die gerade 20 Infektionen mit Virus-Varianten entdeckt haben, ist das keine Überraschung. „Ich bin mir sicher, dass die drei GRN-Kliniken in Schwetzingen, Sinsheim und Weinheim nicht die einzigen Krankenhäuser der Region sind, in denen Covid-Mutationen auftauchen. Wir gehen davon aus, dass die Mutationen auch schon vorher in Deutschland waren. Es wurde bloß nicht umfassend danach gesucht.“ Insgesamt sei ein kleiner Teil von Patienten und Mitarbeitern betroffen. „Man muss aber davon ausgehen, dass die Anzahl zunehmen wird“, prophezeit Berentelg.

Quarantäne verlängert Das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises hat für Bürger, die mit einer Variante des Coronavirus infiziert sind, die Quarantänezeit von zehn auf 14 Tage erhöht. Gleiches gilt für Kontaktpersonen der Kategorie 1. Diese sind verpflichtet, sich am siebten Tag ihrer Quarantäne auf eine Infektion mit dem Coronavirus testen zu lassen. Dem Kreis-Gesundheitsamt sind aktuell 99 positiv getestete Fälle bekannt, bei denen Varianten festgestellt wurden. Diese verteilen sich auf verschiedene Kommunen. red

AdUnit urban-intext1

Das dürfte indessen vor allem im baden-württembergischen Teil der Metropolregion bald der Fall sein. Denn dieses Bundesland hat am vergangenen Wochenende entschieden, dass sämtliche positiven Corona-PCR-Tests sequenziert werden sollen. Denn nur durch ein solches – komplexes – Verfahren lässt sich sicher herausfinden, ob sich der Patient am herkömmlichen Virus oder an einer der neuen Varianten angesteckt hat. Dies herauszufinden, hat sich das Stuttgarter Gesundheitsministerium auf die Fahnen geschrieben. Schließlich gelten die Varianten nach Meinung der Virologen als weitaus ansteckender als das bislang grassierende Coronavirus.

„So eine Mutante verbreitet sich stärker. Das ist ein Faktum, das wir akzeptieren müssen“, sagt Christian Drosten, der Leiter der Virologie an der Berliner Charité. Allerdings beklagt auch er, dass es bisher noch keine solide Datenbasis gebe, um sagen zu können, wie verbreitet die Varianten in Deutschland bisher seien.

Jüngere stärker betroffen?

Und es gibt Hinweise, wonach die Varianten möglicherweise auch bei jüngeren Menschen stärker zuschlagen könnten. Der Kreis Bergstraße meldete am Donnerstag in einer Corona-Pressekonferenz, dass aktuell ein starker Anstieg in der Gruppe der 0- bis 40-Jährigen zu verzeichnen sei. Zuvor war eine Mutation in einer Kindertagesstätte bekannt geworden – im Rahmen einer Reihentestung mit 15 positiven PCR-Tests. Wie sich die Pandemie in der Region über die Ländergrenzen hinweg ausbreitet, lässt sich daran erkennen, dass die Infektion laut der Bergsträßer Gesundheitsdezernentin Diana Stolz mit Mutanten zusammenhängt, die im Rhein-Neckar-Kreis nachgewiesen wurden.

AdUnit urban-intext2

Allerdings gehen die Länder Rheinland-Pfalz und Hessen in ihrer Teststrategie einen komplett anderen Weg als Baden-Württemberg. Das hessische Gesundheitsministerium gesteht ein, dass ein kompletter Sachstand über die Verbreitung der Virus-Varianten schwierig sei, weil es keine Meldepflicht dieser Varianten im Infektionsschutzgesetz gebe. „Es kommt hinzu, dass der sichere Nachweis eine Ganzgenomsequenzierung erfordert, die nicht bei allen positiven PCR-Proben möglich ist“, erläutert das Wiesbadener Gesundheitsministerium auf Anfrage.

Doch genau diese flächendeckende Sequenzierung haben die Kollegen aus Stuttgart verfügt. Gerechnet wird dort mit 10 000 positiven PCR-Proben, die in den Labors vor allem der Unikliniken auch auf die Genomsequenz hin untersucht werden könnten. Die Kapazitäten seien vorhanden, bestätigte ein Sprecher des Ministeriums auf Anfrage dieser Redaktion.

Anlassbezogene Stichproben

AdUnit urban-intext3

In Hessen verlässt man sich dagegen auf anlassbezogene Stichproben. Untersucht werde „insbesondere bei einem Verdacht auf einen Bezug des Infektionsfalles zu einem VirusVariantengebiet oder zu einem anderen bestätigten Fall, der durch eine Virus-Variante hervorgerufen wurde.“ Auch Rheinland-Pfalz sieht keine Möglichkeit einer flächendeckenden Sequenzierung. Hier sollen gezielt solche Proben genauer unter die Lupe genommen werden, denen ein ungewöhnlich rascher und umfänglicher Ausbruch zugrunde liege, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums.