Edenkoben. Ein Autofahrer ist am Sonntagabend in Edenkoben bei regennasser Fahrbahn aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Straße abgekommen. Nach Angaben der Polizei geriet der 18-Jährige in Schlingern und kollidierte mit einem Randstein, sodass sein Wagen auf der Seite zum Liegen kam. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 7000 Euro. Der Oldtimer des jungen Mannes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

