Nicht angemeldete Versammlung in Speyer aufgelöst

Speyer. An einer nicht angemeldeten Versammlung in Speyer haben am frühen Dienstagabend etwa 30 bis 40 Personen teilgenommen. Wie die Polizei mitteilte, handelte es sich hierbei offenbar um eine Ersatzversammlung für den am Montag geplanten „Montagsspaziergang“, der zuvor behördlich untersagt worden ist. Die Beamten erhielten Hinweise für den um 18.30 Uhr geplanten Aufzug im Innenstadtbereich.

Innerhalb der Gruppe kam es zu mehreren Verstößen gegen die aktuellen Coronavorschriften, weshalb die Versammlung aufgelöst und allen Teilnehmenden ein Platzverweis ausgesprochen wurde. Acht Personen erhielten wegen der Verstöße gegen die 29. CoBeLVO Ordnungswidrigkeitenanzeigen.