Frankenthal. Unbekannte haben in der Nacht zu Freitag in Frankenthal zwei neuwertige Fahrzeuge von einem Parkplatz eines Autohauses entwendet. Bei der Beute handelt es sich nach Polizeiangaben vom Freitag jeweils um einen Opel Insignia. Zudem wurden vom Autohaus in der Heßheimer Straße zwei Kennzeichenpaare gestohlen. Der Schaden wurde auf etwa 90.000 Euro geschätzt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Hinweise nimmt die Polizei unter den Telefonnummern 06233/313-0 und 06237/934-110 entgegen.