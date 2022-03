Neustädter Demokratiefest im Mai - Gauck erhält Freiheitspreis

Neustadt an der Weinstraße. Der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck wird mit dem „Hambacher Freiheitspreis 1832“ der Stadt Neustadt ausgezeichnet. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, werde die Auszeichnung im Rahmen des Demokratiefestes (27. bis 29. Mai), das erstmals in Neustadt und auf dem Hambacher Schloss gefeiert wird, übergeben. Überreicht wird der Preis am Abend des 29. Mai bei einem Festakt.

„Das Motto des Demokratiefestes lautet ‚Mut zur Freiheit’. Joachim Gauck und sein öffentliches Wirken zeichnen sich in herausragender Weise durch eben diesen Mut zur Freiheit aus“, so das Urteil der Jury, der unter anderem Neustadts Oberbürgermeister Marc Weigel, Staatsminister Roger Lewentz sowie die Kirchenpräsidentin der Evangelischen Kirche der Pfalz, Dorothee Wüst, angehören. „Dass die Jury mich ausgewählt hat, ist mir eine große Freude und Ehre zugleich. Sehr gerne werde ich diese besondere Auszeichnung annehmen“, so Gauck in einem Schreiben.

