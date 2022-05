Neustadter feiern Ende Mai ein "Fest der Demokratie"

Neustadt. Ende Mai 1832 kamen rund 30 000 Menschen aus den deutschen Bundesstaaten, aus Polen, Frankreich und Großbritannien auf dem Hambacher Schloss zusammen. Und sorgten dafür, dass das Hambacher Fest sich zur größten politischen Massenveranstaltung in Deutschland auswuchs, die es bis dahin gegeben hatte. Und: zu einem echten europäischen Freiheitsfest. Daran wollen die Stiftung Hambacher Schloss und die Stadt Neustadt vom 27. bis 29. Mai erinnern. Unter dem Motto „Mut zur Freiheit“ feiern sie an der Haardt ihr erstes „Demokratiefest“ - und läuten die „Jubiläumsdekade“ des Hambacher Fests ein, das in zehn Jahren 200 Jahre zurückliegt.

Mitmachangebote und Musik

„Demokratie ist kein Selbstläufer und kein starres System, sondern etwas, das gelebt werden will“, sagt Ulrike Dittrich, Geschäftsführende Schlossmanagerin der Stiftung Hambacher Schloss in Neustadt. Sich daran zu erinnern, sei in einer Zeit, in der mitten in Europa ein Krieg ausgebrochen ist und in der die Corona-Pandemie zu Verwerfungen geführt hat, besonders wichtig.

„So ein Fest ist eine schöne Möglichkeit, um den Ursprüngen der Demokratieentwicklung zu gedenken, aber auch, um Bürger einzuladen, sie zu leben und mitzugestalten, sie aber auch zu diskutieren.“ Und um die Demokratie zu feiern. Dies wollen die Neustadter mit einem großen Familienprogramm an den Originalorten des Hambacher Festes von 1832 tun: auf dem Marktplatz, auf dem Weg zum Schlossberg und - natürlich - auch auf dem Hambacher Schloss selbst. Die Stadt kündigt in einer Mitteilung verschiedene Mitmachangebote sowie Wort- und Kunstbeiträge an. Das Programm reicht dabei von einer Graffitiaktion unter dem Motto „Künstlerische Freiheit“ über Kabarett im Hambacher Schloss bis zu hin zur Möglichkeit, sich vom Stiftskirchturm abzuseilen.

Außerdem haben die Veranstalter auch ein musikalisches Programm konzipiert: Auf dem Marktplatz spielen etwa die „Blue Note Bigband“, die Jugendphilharmonie Neustadt und die Coverband „The Bombshells“.

Laut Stadt wollen sich rund 40 Vereine, Institutionen, Privatpersonen und Künstler beteiligen, die im Stadtgebiet und auf dem Schloss mit der Demokratie spielen, sie erklären, darstellen oder diskutieren. Ein ausgeschilderter Freiheitsweg führt vom Marktplatz über die Hambacher Höhe zum Hambacher Schloss und zurück.

Die Jubiläumsdekade gemeinsam mit der Stadt zu eröffnen, sei fast schon ein natürlicher Prozess gewesen, sagt Schlossmanagerin Dittrich. Weil das historische Ereignis für Stadt und Schloss gleichermaßen von Bedeutung sei. „Auch deshalb soll unser Demokratiefest nicht zuletzt auch ein Fest von Neustadtern für Neustadter sein“, so die Schlossmanagerin. Ziel sei es, das Fest wieder und wieder stattfinden zu lassen und es weiterzuentwickeln. „Im eigentlichen Jubiläumsjahr zum Hambacher Fest 2032 wird es dann um einen größeren, bundesweiten Aktionsradius gehen“, sagt Dittrich. Auch europäische Partner wolle man in die Pläne zum Jubiläum einbeziehen.

„1832 strahlte von Neustadt aus der Einsatz für Presse- und Meinungsfreiheit, für Demokratie und die Einheit Deutschlands und Europas ins ganze Land“, so der Neustadter Bürgermeister Marc Weigel. In dieser Tradition steht auch die Verleihung der ersten Neustadter Demokratiepreise. Diese gehen in diesem ersten Jahr an den Altbundespräsidenten Joachim Gauck, der mit dem „Hambacher Freiheitspreis 1832“ ausgezeichnet wird und an die Neustadter Schubert-Schule. Die Förderschule wird mit dem sogenannten Johann-Philipp-Abresch-Preis gewürdigt. Benannt ist die Auszeichnung nach dem Neustadter Kaufmann Johann Philipp Abresch, der am 27. Mai 1832 eine Fahne mit den Freiheitsfarben hinauf zur Hambacher Schlossruine führte, wo sie dann auf dem Turm gehisst worden sein soll. Mit dem lokalen Anerkennungspreis werden laut Stadt Bürger, Initiativen und Organisationen für ihr demokratisches Engagement in ihrer Stadt geehrt. Die Preisverleihung soll gleichsam Höhepunkt und Abschluss des Festes markieren.

„Generell hoffe ich sehr, dass die Besucher unseres Fests Freude haben werden und auch darüber nachdenken, was sie selbst tun können und möchten“, so Diettrich. Ein bisschen so, wie die 30 000 Menschen es taten, die 1832 auf das Hambacher Schloss zogen, um zur größten politischen Massenveranstaltung zu werden, die es bis dahin in Deutschland gegeben hatte.