Neustadt. Obwohl das Gimmeldinger Mandelblütenfest bereits im vergangenen Jahr Corona bedingt ausgefallen ist, haben Tausende von Touristen die Mandelmeile geflutet, im Freien weinselige Picknicks organisiert und ein Verkehrschaos angerichtet. Damit das nicht noch einmal passiert, hat die Stadt Neustadt eine Allgemeinverfügung erlassen, die Tagestourismus in Zeiten der Mandelblüte komplett verbietet. Ab kommenden Freitag, 5. März, ist der Aufenthalt für Menschen, die nicht in Neustadt wohnen, freitags von 11 bis 17 Uhr sowie samstags, sonn- und feiertags von 9 bis 17 Uhr in Gimmeldingen verboten. Die Verordnung soll mindestens vier Wochen lang - bis nach Ostern - gelten. Wie Oberbürgermeister Marc Weigel betont, ist die Allgemeinverfügung auf der Grundlage des Infektionsschutzgesetzes bereits mit dem Mainzer Gesundheitsministerium abgestimmt. „Bei einem Verstoß gegen das Betretungs- und Aufenthaltsverbot steht ein Bußgeld von 25000 Euro im Raum“, so Wolfgang Lederle vom Ordnungsamt. „Es ist sicher nicht unser Ziel, hohe Strafen zu kassieren, wir wollen vielmehr erreichen, dass sich Ausflüger aus der Metropolregion und dem Badischen gar nicht erst auf den Weg hierher machen“, stellt der Oberbürgermeister klar. In der Tabuzone lägen unter anderem der Mußbacher Bahnhof und die Kurpfalzstraße, die viele Wanderer im Frühling nutzten. Auch der Mandellehrpfad, die Meerspinnstraße, der Fürstenweg und die Gimmeldinger Straße dürfe man nicht betreten. „Das Verbot umfasst ebenfalls alle Flurstücke und Weinberge, die zwischen den Straßen liegen“, ergänzt die Gimmeldinger Ortsvorsteherin Claudia Albrecht, die Werbung für die von der Gemeinde zusammengestellten Erlebnispakete macht, die Ausflüger zum Daheimbleiben animieren sollen und im Internet zu haben sind.

Die Polizei wird je nach Andrang um- und ableiten. „Je mehr Menschen trotz Verbot anfahren, desto früher werden wir ableiten“, sagt Katja Weickert, Leiterin der Polizeiinspektion Neustadt. Zudem werde es in allen Weindörfern Kontrollen hinsichtlich der geltenden Corona-Schutzverordnung geben. „Aktuelle Sperrungen werden wir auf unserem Twitter-Kanal veröffentlichen.“ Neustadter müssten vor den Absperrgittern mit Ausweiskontrollen rechnen. Die Feuerwehr sperre sämtliche Zufahrten ab, „wir hoffen aber, dass die Menschen so vernünftig sind, dass sie gar nicht erst herkommen, dann müssen wir auch nichts sperren“, hofft Stadtfeuerwehr-Inspektor Stefan Klein. Allerdings seien am letzten Februar-Wochenende schon sehr viele Menschen in und um Gimmeldingen unterwegs gewesen. „Da kommen schnell 2000 bis 3000 Leute zusammen und das können wir uns alle derzeit nicht leisten“, unterstreicht Weigel. „Spaß macht uns das alles nicht. Normalerweise machen wir uns Gedanken, wie wir möglichst attraktiv für Touristen werden können, jetzt müssen wir die Ausflügler aussperren“, bedauert der Stadtchef. Aber Menschenmassen, die auf den schmalen Wegen zwischen den Mandelbäumen flanieren, seien mit einer Pandemie nicht in Einklang zu bringen. „Wir hoffen, dass wir 2022 wieder ausgelassen unter rosa Blüten feiern können.“