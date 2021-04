Neustadt. Nur vereinzelt blitzen noch rosafarbene Blüten an den Bäumen auf der Gimmeldinger Mandelmeile. Der größte Teil der Pracht ist bereits verblüht. Aus diesem Grund hat die Stadtverwaltung in Neustadt die zur Mandelblüte erlassene Allgemeinverfügung vorzeitig aufgehoben. Ursprünglich sollte sie bis einschließlich Sonntag, 18. April, gelten. Weil die Kommune ein zu großes Besucheraufkommen wie im vergangenen Frühjahr befürchtet hatte, wurde auswärtigen Gästen der Aufenthalt in Gimmeldingen an Wochenende sowie Feiertagen untersagt. Von dem Verbot waren auch der Mußbacher Bahnhof sowie der Mandellehrpfad betroffen.

Vernünftige Touristen

„Eine Aufrechterhaltung der Allgemeinverfügung im Hinblick auf den derzeitigen Blütenstand wäre nicht mehr verhältnismäßig“, betont die Verwaltung, die ein positives Fazit zieht. Ein Großteil der Tagestouristen hätte sich an die Spielregeln gehalten und sei vernünftig gewesen. Obwohl die Zahl der Besucher während der wärmeren Tage zugenommen habe, sei es zu keinen größeren Vorkommnissen oder Gefahrenlagen im Sperrgebiet gekommen. Akzeptanzprobleme durch uneinsichtige Touristen hat es nach Angaben von Katja Weickert, Leiterin der Polizeiinspektion, nicht gegeben.

Während der Geltungsdauer wurden im Sperrbereich etwa 200 Verstöße gegen die Feldwegsatzung, zehn Verfahren gegen das Alkoholkonsumverbot in der Öffentlichkeit, zwölf Verstöße gegen die Kontaktbeschränkungen sowie 27 Verfahren wegen Missachtung des Aufenthaltsverbots aktenkundig. Ortsvorsteherin Claudia Albrecht ist froh, dass die Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit von Anwohnern und Gästen gegriffen haben. sin