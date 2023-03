Neunjähriges Kind von Autofahrerin in Viernheim angefahren und verletzt

Viernheim. Ein neunjähriger Schüler ist am Mittwochmorgen in Viernheim von einer Autofahrerin angefahren worden. Der Junge fuhr mit dem Fahrrad gegen 07.45 Uhr auf dem Gehweg in der Weinheimer Straße, teilt die Polizei mit. Die Autofahrerin erfasste den Jungen von hinten, wodurch er leichte Verletzungen erlitt. Sie soll einen grauen Kombi mit Heppenheimer Kennzeichen gefahren haben. Nach einem kurzen Gespräch sei die Frau davon gefahren ohne die Polizei zu rufen. Zeugen des Unfalls werden deshalb gebeten, Hinweise zu der Fahrerin oder dem gesuchten Fahrzeug bei der Polizei Lampertheim unter der Rufnummer 06206-94400 abzugeben.

