Neun Personen wegen Rauchentwicklung in Heppenheim im Krankenhaus

Heppenheim. Neun Personen sind wegen einer Rauchentwicklung am Mittwochabend in Heppenheim ins Krankenhaus eingeliefert worden. Wie die Polizei mitteilt, bemerkten Anwohner gegen 19.48 Uhr die Rauchentwicklung an einem Geräteschuppen in der Neckarsteinacher Straße. Diese ging von einem weißen Stoff aus, erste Löschversuche der Anwohner mit Wasser scheiterten. Die Feuerwehr konnte die Rauchentwicklung unterbinden. Aufgrund des Verdachts, dass das Einatmen des Rauchs gesundheitsschädlich sein könnte, wurden fünf Anwohner, zwei Polizeibeamte und zwei Rettungsdienstmitarbeiter vorsorglich im Krankenhaus untersucht. Die Ergebnisse der Untersuchung stehen noch aus. Der Ermittlungen zur Ursache der Umsetzung und Art des Stoffes dauern laut Polizei noch an.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1