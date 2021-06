Neun Neuinfektionen mit Coronavirus im Kreis und Heidelberg - ein weiterer Todesfall

Thema des Tages Endet bald die Maskenpflicht?

Welche Vorsichtsmaßnahmen sind noch nötig, wenn die Ansteckungen mit dem Coronavirus weiter zurückgehen? Bei Masken, an die sich viele gewöhnt haben, wird deutlich: Es kommt auf draußen oder drinnen an. Unterdessen nimmt die Zahl der Neuinfektion in ganz Deutschland weiter ab. In Mannheim etwa wurde von der Stadtverwaltung am Montag nur ein neuer Corona-Fall gemeldet. Für Ansturm in den Apotheken sorgte zum Wochenstart hingegen der elektronische Impfausweis, der teilweise dort ausgestellt wird. Fest steht, dass trotz sinkender Infektionszahlen Politik und Wirtschaft vorerst überwiegend an der Maskenpflicht als Corona-Schutz festhalten wollen. Lockerungen im Freien rücken aber zusehends in den Blick. Die Bundesregierung mahnte auch angesichts neuer Virusvarianten zur Vorsicht vor allem in Innenräumen. „Wir haben alle mehr davon, wenn wir uns noch ein wenig disziplinieren“, sagte Vize-Sprecherin Martina Fietz am Montag in Berlin. Auch von Ländern, Kommunen und dem Handel kamen Warnungen vor zu raschen Lockerungen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) befürwortete ein Ende der Maskenpflicht draußen als ersten Schritt. Spahn hatte dieser Redaktion zuvor gesagt: „Bei den fallenden Inzidenzen sollten wir gestuft vorgehen: In einem ersten Schritt kann die Maskenpflicht draußen grundsätzlich entfallen.“ Dies beziehe sich schon „auf den aktuellen Zustand“ der Pandemie, erklärte ein Ministeriumssprecher auf Nachfrage. Für Open-Air-Konzerte und andere Zusammenkünfte müssten regionale Hygienekonzepte gelten. Der Vorstandschef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, sagte der „Rheinischen Post“: „In Außenbereichen kann eine Maskenpflicht eigentlich sofort wegfallen.“ Handel zurückhaltend Der Handelsverband Deutschland reagierte zurückhaltend auf Rufe nach einem Ende der Maskenpflicht. „Wir müssen jetzt alles vermeiden, was die erfolgreiche Bekämpfung der Pandemie gefährdet und möglicherweise in einen nächsten Lockdown führt.“ Kunden und Händler hätten sich an die Maskenpflicht gewöhnt. Sie sollte erst abgeschafft werden, wenn Experten aus Medizin und Politik es für verantwortbar halten. Seit Montag können geimpfte Personen sich in Apotheken oder Impfzentren einen digitalen Nachweis ihrer Impfung erstellen lassen. Apothekerinnen und Apotheker in Mannheim berichten von einer hohen Nachfrage direkt am ersten Tag. Das Interesse an den Zertifikaten sei „sehr groß“, sagte Thomas Luft, Sprecher der zum Bezirk Mannheim gehörenden Apotheken. Allerdings sei es morgens zu technischen Problemen mit der Software gekommen. Im Impfzentrum in der Maimarkthalle laufe dagegen alles wie angekündigt, berichtete Rathaus-Sprecher Ralf Walther. dpa/cs

