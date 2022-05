Auch wenn der Bundesrat vermutlich erst in seiner Sitzung am 20. Mai endgültig den Knopf dran macht: Das Neun-Euro-Ticket wird kommen – zum 1. Juni. Das ist der erklärte Wille der Bundesregierung. Bus- und Bahnfahrer sollen ebenso ihr Stück vom Kuchen „Entlastungspaket“ bekommen wie die autofahrenden Berufspendler angesichts der noch immer unverschämt hohen Treibstoff-Preise. So weit so gut.

...