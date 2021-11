Rund 100 Kilometer haben sie zurückgelegt, um in Wörth am Rhein einen neuen Stellplatz zu bekommen. Unterwegs waren sie dabei in einem Konvoi aus Tiefladern, historischen Lkw und Bussen. Ende November hat Daimler Truck erste historische Mercedes-Benz Nutzfahrzeuge und Teile des Lkw- und Bus-Archivs von Stuttgart in die Pfalz nach Wörth überführt.

Grund für die Überfahrt ist die ab 1.

...