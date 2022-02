Neues Corona-Impfangebot mit Novavax in Heidelberg

Heidelberg. Der Impfstützpunkt im International Welcome Center Heidelberg (IWCH) wird ein weiteres Impfangebot mit dem neuen Impfstoff Nuvaxovid des Herstellers Novavax schaffen. Das teilte die Stadt Heidelberg am Dienstag mit. Nach Angaben des Landes Baden-Württemberg solle der Impfstoff direkt nach Bereitstellung durch den Bund an die Stadt- und Landkreise verteilt werden. Die Bereitstellung sei für die laufende Woche angekündigt. "Sobald ein genauer Liefertermin für den Impfstoff feststeht, werden die entsprechenden Termine umgehend veröffentlicht und sind wie gewohnt über www.heidelberg.de/impfen zu finden", verspricht die Stadt. Diese Termine können jedeoch nur von Personen gebucht werden dürfen, die der einrichtungsbezogenen Impfpflicht unterliegen. Dies ist im Anmeldeprozess zu erklären.

Der Impfstoff ist nach Maßgabe von Bund und Land zunächst vorrangig Personen anzubieten, die von der am 15. März 2022 in Kraft tretenden einrichtungsbezogenen Impfpflicht betroffen sind. Damit soll die bestehende Impflücke in diesem sensiblen Bereich der Versorgung und Betreuung vulnerabler Personengruppen verkleinert werden. Die Stadt Heidelberg steht nach eigenen Angaben in Kontakt mit den Kliniken und Heimen vor Ort, um für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen möglichst niedrigschwelligen Zugang zum Impfstoff von Novavax zu ermöglichen. In einem späteren Schritt wird der Impfstoff allen Interessierten zur Verfügung stehen.