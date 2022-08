Neuer Wettbewerb für Vereine

Rhein-Neckar. Die Metropolregion Rhein-Neckar ist reich an Vereinen und engagierten Menschen. Sie sind nicht nur das Rückgrat des Gemeinwesens, sondern machen gleichzeitig Dörfer und Städte der Region lebendig und lebenswert. Damit dies auch künftig so bleibt, wurde „#zukunftsschaffer“ ins Leben gerufen: Ein Wettbewerb, der Vereine dabei unterstützen soll, eigene innovative und kreative Ideen auch umsetzen zu können, um so fit für morgen zu werden. Anlässlich seiner Gründung vor 50 Jahren stellt das Walldorfer Software-Unternehmen SAP einen Fördertopf mit 125 000 Euro zur Verfügung. Pro teilnehmendem Verein sind Fördersummen bis zu 10 000 Euro möglich.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Wir laden alle gemeinnützigen Vereine und Initiativen zum Mitmachen ein und möchten ihre Ideen kennenlernen, wie sie sich für morgen fit machen wollen. Denn dieses Engagement stärkt den Zusammenhalt und damit die Lebensqualität aller Menschen, die in unserer Region wohnen“, sagt Kirsten Korte, Geschäftsführerin des Vereins Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar (ZMRN e.V.). „Unsere Welt ist digital. Umso wichtiger ist es für viele Vereine, mit den Veränderungen der Zeit zu gehen, um ihre Angebote weiterhin erfolgreich umsetzen zu können und attraktiv auch für die Jugend zu sein“, so Korte.

Junge Engagierte von 14 bis 29 Jahren aus Vereinen sind die Zielgruppe. © ZMRN

Bewerbungen können bis 31. Oktober online unter https://bit.ly/zukunftsschaffer in fünf Kategorien erfolgen: Inklusion – Soziales – Bildung – Digitales – Umwelt. Zielgruppe von #zukunftsschaffer sind junge Engagierte von 14 bis 29 Jahren aus Vereinen und Initiativen. Bewerben kann man sich mit Projekten wie etwa einer effizienten Digitalisierung, Kooperationen oder passgenauer Vereinskommunikation. red

Mehr zum Thema Kultur MEXI 2023 – Ausgezeichnete Ideen made in Mannheim Mehr erfahren Einzelhandel Befragung soll Aufschluss bringen Mehr erfahren

Info: Bewerbung unter https://bit.ly/zukunftsschaffer