Neuer Stern geht nach Deidesheim

Rhein-Neckar/Mannheim. In der Metropolregion gibt es ein neues Sterne-Restaurant. Wie der Guide Michelin am Mittwoch mitteilte, geht einer der neuen Sterne nach Deidesheim an den Schwarzen Hahn, in die Küche von Stefan Neugebauer und Felix Jarzina. Das zum Deidesheimer Hof gehörende Restaurant hatte seinen Stern erst 2020 abgeben müssen. Ihren Stern verteidigen konnten in der Pfalz: L.A. Jordan (Deidesheim, Schwarz Gourmet (Kirchheim), The Izakaya (Wachenheim), Admiral (Weisenheim am Berg), Alte Pfarrey (Neuleiningen) und Urgestein (Neustadt).

Mannheimer weiter erfolgreich

Ebenfalls erneut mit Sternen des Guide Michelin ausgezeichnet wurden die engelhorn-Restaurants in Mannheim: Das Opus V mit seinem 33-jährigen Küchenchef Dominik Paul erhielt erneut zwei Sterne, das von Igor Yakushchenko geführte le Corange wurde mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet. „Wir freuen uns sehr“, sagt Fabian Engelhorn, CEO von engelhorn, laut einer Pressemitteilung. „Es ist immer wieder aufs Neue eine großartige Bestätigung für das Team, das hier jeden Tag alles gibt, um unseren Gästen ein herausragendes Genusserlebnis zu verschaffen.“ Opus V-Küchenchef Paul sagte, er verstehe die Auszeichnung „als Anerkennung für unser gesamtes Team und unsere besondere Küche“.

Ebenfalls mit einem Michelin-Stern dekoriert sind in Mannheim das Doblers von Gabriele und Norbert Dobler sowie das Marly des gebürtigen Pfälzers Gregor Ruppenthal. In Heidelberg darf sich weiterhin das auf dem Kohlhof gelegene Oben mit Küchenchef Robert Rädel mit einem der begehrten Sterne schmücken. Auch das Le Gourmet aus Heidelberg mit Küchenchef Mario Sauer trägt die Guide Michelin-Auszeichnung. red/agö