Schwetzingen. Die Schlossgastronomie in Schwetzingen bekommt ab 1. März einen neuen Pächter: Andreas Bante (Bild oben) übernimmt den Betrieb von Michael Lacher (Bild). Lacher war einst der jüngste Sternekoch Deutschlands und hat Auszeichnungen in allen renommierten Restaurant-Führern gesammelt. Seit 2012 war er in der Schlossgastronomie tätig, nun hören er und seine Frau Ina aus gesundheitlichen Gründen auf. Sein Nachfolger Bante arbeitet seit 2011 in der Schlossgastronomie. Der 56-Jährige war bisher die rechte Hand des Ehepaars Lacher. her (Bilder: Tobias Schwerdt)