Neuer Höchststand bei Aufnahme von Geflüchteten in Rheinland-Pfalz

Mainz. 57 473 Männer, Frauen und Kinder haben im letzten Jahr in Rheinland-Pfalz Schutz und Zuflucht gefunden und lösen damit den Höchststand aus dem Jahr 2015 ab. Davon flüchteten mehr als 44 000 Menschen vor dem Krieg in der Ukraine in das Bundesland, wie das Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration in Rheinland-Pfalz am Freitag mitteilte. Zuletzt gab es 2015 großen Andrang, damals kamen allerdings 4627 Schutzsuchende weniger als 2022 nach Rheinland-Pfalz.

"Gerade die Kommunen haben bei der Aufnahme der Geflüchteten im Jahr 2022 Großes geleistet. Sie haben für die Geflüchteten nicht nur Wohnraum geschaffen, sondern für ein gutes Ankommen der Menschen im Land gesorgt", erklärte Integrationsministerin Katharina Binz (Grüne).

Das Land habe seine Aufnahmekapazitäten in den Einrichtungen im letzten Jahr von 3300 auf 7450 Plätze erhöht, um der steigenden Zahl Asylsuchender gerecht zu werden.