Neuer Asphalt der Salierbrücke in Speyer ist mangelhaft

Speyer. Die Probleme bei der Sanierung der Salierbrücke bei Speyer reißen nicht ab: Der erst im vergangenen Jahr auf der Südhälfte der Brücke neu eingebaute Asphalt ist mangelhaft und muss ausgetauscht werden. Wie das Regierungspräsidium Karlsruhe (RP) am Donnerstag mitteilte, geschieht dies auf Kosten des beteiligten Asphaltmischwerkes und soll den Fertigstellungstermin der Arbeiten nicht gefährden.

Wie berichtet, wird das Bauwerk, das die B 39 über den Rhein führt, im Auftrag des Regierungspräsidiums für rund 29 Millionen Euro saniert. Im ersten Bauabschnitt hatten unerwartete Schadstoffe sowie Abweichungen zwischen den Bestandsplänen und der tatsächlichen Bausubstanz dazu geführt, dass sich die kalkulierte Arbeitszeit um ein Jahr verlängert hat.

Die Salierbrücke bei Speyer ist seit Januar 2019 gesperrt. © Zinke

Einbau beginnt am Montag

Das zweite Asphaltieren werde die Dauer des Projekts laut Behördensprecherin Irene Feilhauer indes nicht verlängern, da parallel die Nordhälfte planmäßig ihren neuen Asphalt erhalte. Der Einbau beginne am Montag, 6. September. Nach Abschluss dieser Arbeiten werden die neuen Schutzeinrichtungen für Fußgänger und Radfahrer installiert und 300 Meter Fahrbahn saniert. Der Verkehr solle so geregelt werden, dass Rettungsfahrzeuge und Shuttlebusse weiter über die Brücke fahren können. „Eine Spur wird auf die nördliche Fahrbahnhälfte umgelegt“, so Feilhauer. Der Termin für die Freigabe stehe noch nicht fest. „Es ist nur noch offen, ob die Brücke bereits Anfang Dezember oder erst kurz vor Weihnachten wieder offen ist“, hatte Projektleiter Ralph Eckerle Mitte August gesagt.