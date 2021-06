Neue Räume zugänglich

Bad Dürkheim. Das Pfalzmuseum für Naturkunde feiert in diesem Jahr sein 40-jähriges Bestehen und lädt Besucherinnen und Besucher in sanierte und neugestaltete Ausstellungsräume ein. Sie zeigen zum Beispiel die naturkundlichen Zusammenhänge in den Pfälzer Landschaften. Zu den Exponaten gehören ein Luchsbaby und die unscheinbare, aber in der Pfalz sehr wichtige Kaugummiflechte.

Das Naturkundemuseum wurde am 5. Juni 1981 in der historischen Herzogsmühle (Hermann-Schäfer-Straße 17) eingeweiht. Es liegt direkt am Herzogweiher im Stadtteil Grethen. Die Sammlung basiert auf den Exponaten des POLLICHIA-Vereins für Naturforschung und Landespflege zurück. Sie umfasst Ausstellungsobjekte aus den Bereichen Botanik, Zoologie, Geologie, Paläontologie und Mineralogie.

2008 weihte das Museum einen Erweiterungsbau und startete die Sanierung der vorhandenen Ausstellungsräume. Geöffnet ist es dienstags, donnerstags, freitags und samstags von 10 bis 17 Uhr sowie mittwochs, sonntags und an Feiertagen von 10 bis 18.30 Uhr. Der Eintritt kostet für Erwachsene drei Euro. fab