Neue Quarantäneregeln in Baden-Württemberg ab Mittwoch

Stuttgart. Die Quarantäneregeln für positiv auf das Coronavirus getestete Personen und Kontaktpersonen in Baden-Württemberg ändern sich ab Mittwoch. Dazu wurde am Dienstag die Corona-Verordnung Absonderung des Landes aktualisiert, teilte das Gesundheitsministerium am Nachmittag mit. Mit Corona infizierte Personen müssen sich ab Mittwoch nun einheitlich für zehn Tage isolieren. Als Startdatum der Berechnung wird künftig das Datum des Erstnachweises verwendet. Damit gilt der meist davor liegende Symptombeginn nicht mehr als Startzeitpunkt. Begründet wird das damit, dass in den Wintermonaten gehäuft Symptome auch aufgrund anderer Atemwegserkrankungen auftreten können. Für Kontaktpersonen gilt mit Inkrafttreten der neuen Verordnung eine 14-tägige Quarantäne.

Omikron-Infizierte können sich nicht freitesten

Betroffene können sich künftig ab dem siebten Tag freitesten. Das gilt jedoch nicht für Personen, die sich mit der Virusvariante Omikron infiziert haben. „Die Absonderungsdauer kann in diesen Fällen nicht verkürzt werden“, betonte das Ministerium. In allen anderen Fällen reicht ab Mittwoch ein Schnelltest aus. Positiv getestete Personen können sich nach weiteren Angaben weiterhin nur freitesten, wenn sie geimpft sind.

Für Schulen und Kitas ergeben sich mit der neuen Verordnung laut der Mitteilung keine Änderungen. Dort gelte bereits die Regelung, dass die Fünf-Tages-Testung an Schulen oder die Wiedereintritts-Testung bei den Kitas nicht möglich sei, wenn beim Primärfall von einer besorgniserregenden Virusvariante auszugehen sei, hieß es. „Tritt also Omikron in Schulen oder Kitas auf, gelten für Schülerinnen und Schüler und Kita-Kinder die regulären Absonderungs-Regeln für Kontaktpersonen“, erklärte das Sozialministerium.

