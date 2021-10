Neue Fischtreppe: Alles für den Lachs

Dudenhofen. Sowohl der Atlantische Lachs als auch der Aal sollen wieder durch Gewässer in der Pfalz wandern können. Um ein Wiederansiedlungsprogramm zu unterstützen, werden der Woogbach und der Altwiesengraben bei Dudenhofen jetzt durch ein neues Gewässer miteinander verbunden. So ist eine neue Fischtreppe entstanden, die es den Tieren ermöglicht, in Richtung der Speyerbachquelle im Pfälzerwald aufzusteigen. Das Projekt ist mit 440 000 Euro veranschlagt, wovon 90 Prozent das Land Rheinland-Pfalz bezahlt. Landrat Clemens Körner (CDU) präsentiert das Resultat am Donnerstag. sal

