Neubau des Hotels rechtswidrig

Heidelberg. Jahrelang ist geplant worden, Investoren haben angebissen und sich wieder verabschiedet, die Ruine des alten historischen Gasthauses verfiel – die Baugeschichte des neuen Königstuhlhotels hoch über Heidelberg füllt nicht nur Zeitungsseiten, sondern auch Aktenordner im städtischen Bauamt. Obwohl Hotel und Wirtsstube mit Biergarten seit Ende Juni Gäste empfangen, reißt die Kritik an dem Komplex nicht ab. Auch Anfang August wies eine kleinere Zahl Protestierender auf die negativen Auswirkungen für den Naturschutz hin. Kurz vor der Eröffnung hatte der baden-württembergische Landtag nach Erörterung im Petitionsausschuss seine Auffassung veröffentlicht, dass mindestens Teile des Gebäudes so nicht hätten genehmigt werden dürfen. Ein Abriss, heißt es aber gleichzeitig, wäre unverhältnismäßig und der Stadt sowie dem Investor nicht zumutbar.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Die Erteilung der Baugenehmigung für die Erweiterung der Hotel-Gaststätte und die Zulassung im Landschaftsschutzgebiet hätte so im Ergebnis grundsätzlich nicht erfolgen dürfen“, steht es in dem Anfang März in Stuttgart veröffentlichten Schriftstück. Das Hotel befindet sich nicht innerhalb einer städtischen Bebauung, sondern im sogenannten „Außenbereich“ – und im Landschaftsschutzbereich. Um genehmigt zu werden, muss es ein „privilegiert zulässiges Vorhaben“ sein. Doch das treffe aus Sicht des Landes nicht für das Königstuhlhotel zu. Den Begriff „Außenbereich“ definiert Paragraf 35 des Baugesetzbuchs. Im Außenbereich ist ein Bauvorhaben demnach nur dann zulässig, „wenn öffentliche Belange nicht entgegenstehen, die ausreichende Erschließung gesichert ist“ und weitere Voraussetzungen gegeben sind – etwa, dass die Erweiterung eines bestehenden landwirtschaftlichen Betriebs geplant ist.

Die – kurz gefasste – Auffassung der Stadt, dass der Neubau ein bestehendes Gebäude ersetze, trifft nach Auffassung des Landtags nicht zu. „Die Gebäudegeometrie, die Höhe und die architektonische Ausführung des Neubaus unterscheiden sich deutlich vom ursprünglichen Gebäude, das sich besser in die Landschaft einfügte“, ist unmissverständlich weiter zu lesen. „Es ergibt sich sowohl im Nahbereich als auch auf der Westseite eine Beeinträchtigung des Landschaftsbilds.“

„Der Bau war politisch unbedingt gewollt“, erklärte Baubürgermeister Jürgen Odszuck am 24. März in einem Ratsausschuss. „Wir waren uns bewusst, dass wir uns im Grenzbereich bewegen – aber wir dachten, wir seien noch auf der richtigen Seite.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2