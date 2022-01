Neckargemünd: Schulen mit Graffiti beschmiert - Täter identifiziert

Neckargemünd. Das Polizeirevier Neckargemünd hat einen 14 Jahre alten Jugendlichen identifiziert, der für diverse Graffiti-Schmierereien an zwei Schulen verantwortlich sein soll. Wie die Polizei mitteilte, ermittelten die Beamten bereits seit Mitte Dezember wegen mehrerer Fälle des unberechtigten Anbringens von Graffiti-Schmierereien. Dabei soll ein Schwerpunkt im Bereich des Schulzentrums Neckargemünd und der Grundschule in Dilsberg gewesen sein. Laut der Polizei wurden dort innerhalb weniger Tage zehn neue Graffitis von Unbekannten angebracht.

Die Polizei hat nun einen 14-Jährigen als Haupttäter der Farbschmierereien an den beiden Schulen identifiziert. Die Wohnräume des 14-Jährigen in der elterlichen Wohnung seien durchsucht worden. Die Beamten stellten dort umfangreiches Beweismaterial sicher, das auch Rückschlüsse auf weitere Mittäter ermögliche. Die Ermittlungen insbesondere im Hinblick auf mögliche Mittäter und andere Sprayer dauern derzeit noch an.

Der Jugendliche hat mit strafrechtlichen und insbesondere zivilrechtlichen Konsequenzen zu rechnen. Die Reinigungskosten belaufen sich auf mehrere Tausend Euro.