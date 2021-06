Navi führt in den Graben

Böhl-Iggelheim. Eigentlich wollte eine 19-jährige Frau aus Esthal (Landkreis Bad Dürkheim) einen Abend mit Freunden am Niederwiesenweiher zwischen Schifferstadt und Böhl-Iggelheim verbringen. Um das Naherholungsgebiet anzusteuern, hatte die junge Frau den See in ihr Navigationsgerät eingegeben.

Wie die Polizei mitteilte, führte sie das Navi zunächst zum Naturfreundehaus, das nordöstlich vom Weiher liegt. Dazwischen befinden sich Felder und Gräben. Vom „Behler Heisel“ wählte die Maschine einen Feldweg zum Weiher. „Doch kurz vor dem Gewässer kam die 19-Jährige mit ihrem Auto vom Feldweg ab und geriet in einen Wassergraben, wodurch die Airbags auslösten“, berichtet ein Polizeisprecher. Durch den Aufprall sei zwar Sachschaden am Pkw entstanden, verletzt wurde aber zum Glück niemand. Der Abschleppdienst befreite das Auto aus der misslichen Lage. sin