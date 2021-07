Naturkatastrophe: Vereine, Unternehmen und Kirchen aus der Region spenden - BASF gibt eine Million

Region Rhein-Neckar. Die Bilder von Flut und Zerstörung aus Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen haben zu einer Welle der Hilfsbereitschaft in der Region geführt. Unternehmen und Vereine gaben bekannt, dass sie die Menschen in den vom Hochwasser betroffenen Region finanziell unterstützen wollen.

So spendet die BASF eine Million Euro. Wie der Ludwigshafener Chemiekonzern mitteilt, gehe der Betrag "umgehend an das Deutsche Rote Kreuz", das seit einigen Tagen in der Krisenregionen im Einsatz ist. "Wir haben alle in den vergangenen Tagen fassungslos verfolgen müssen, welche Schäden die starken Regenfälle in verschiedenen Regionen angerichtet haben. Wir fühlen mit den Betroffenen, die mit Angst, Verlust und mit der Wiederherstellung ihres Alltags zu kämpfen haben und haben uns deshalb schnell zu dieser Hilfsaktion entschieden", so Vorstandsmitglied Melanie Maas-Brunner.

Spenden im Stadion

Der SV Waldhof Mannheim teilt mit, dass er im Rahmen der Herzbuwe denen helfen will, "die es am meisten benötigen". 1907 Euro überweist der Verein an das Spendenkonto der Volksbank Eifel. "Mit der Spenden möchten wir unserer gesellschaftlichen Verantwortung in der Region nachkommen und dabei helfen, die Ausmaße der Katastrophe möglichst gering zu halten", heißt es in einer Pressemitteilung.

Zusätzlich will der SVW im Rahmen seines Testspiels am Samstag gegen den FC Gießen einen Euro pro verauftem Ticket spenden. Vor Ort am Alsenweg können Zuschauerinnen und Zuschauer für die Flutopfer spenden.

Auch das Bistum Mainz, zu dem die Dekanate Worms sowie Bergstraße-Ost, -Mitte und -West gehören, gab bekannt, 35.000 Euro "für die Opfer der Flutkatastrophe im Nachbarbistum Trier" zu spenden.