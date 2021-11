Naschuwa gibt Konzert in der Lutherkirche

Neckarhausen. Der Förderverein Chormusik an der Lutherkirche Neckarhausen lädt zu einem Konzert mit der Gruppe Naschuwa ein. Es findet am Sonntag, 14. November, um 17 Uhr in der Lutherkirche statt. Vom Wohl und Weh des Alltags, vom Zusammenleben im Schtetl und im Ghetto erzählen die jiddischen Lieder ihrer musikalischen Reise. Die hebräischen Lieder kommen aus dem israelischen Alltag, aber auch aus der Synagoge. Die Klezmer-Musik knüpft an die Tradition der Klezmorim an, die jahrhundertelang auf Hochzeiten, Bar Mizwoth und anderen Festen gespielt haben. Eigenkompositionen im Stil der traditionellen Klezmer-Musik runden das Repertoire ab und lassen persönliche Einflüsse erkennen.

„Als Nichtjuden führen wir – zusammen mit unserem Publikum – ein musikalisches Gespräch mit jüdischer Kultur. Wir wenden uns einer Welt zu, die einmal unter uns lebendig war, Land und Leute in Deutschland mit geprägt haben, und lassen uns von ihr bereichern“, sagen die Musiker über sich: Matthias Helms, (Geige und Gesang), Thomas Damm (Gitarre), Rainer Ortner (Akkordeon) und Thore Benz (Kontrabass). Wer live dabei sein will, meldet sich ab sofort an unter www.kircheneckarhausen.de an. Dort gibt es auch einen Link für die Live-Übertragung.

Anmeldung und Livestream: www.kircheneckarhausen.de