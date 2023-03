Nächtlicher Wohnungsbrand in Leimen

Leimen. In Leimen hat am frühen Sonntagmorgen ein Mehrfamilienhaus aus unbekannter Ursache Feuer gefangen. Wie die Polizei mitteilt, kam es gegen 1.45 zu der Brandentwicklung im Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Geheimrat-Schott-Straße. Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen des Brands. Gegen 4 Uhr war der Brand gelöscht. Die Polizei kann noch nichts zum entstandenen Sachschaden sagen. Personen wurden nicht verletzt, die meisten Bewohner konnten nach Abschluss der Löscharbeiten in ihre Wohnungen zurückkehren. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache werden durch das Polizeirevier Wiesloch geführt.

