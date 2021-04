Nächtlicher Ausflug: Hochlandrinder irren durch Wohngebiet

Sinsheim-Steinsfurt. In der Nacht zum Mittwoch sind in Sinsheim-Steinsfurt zwei Hochlandrinder aus ihrer Weide ausgebrochen und durch ein Wohngebiet geirrt. Wie die Polizei mitteilt, seien die Tiere während ihres Ausfluges gegen 1 Uhr fast mit einem Nahverkehrszug zusammengeprallt. Die Tiere überquerten zu dieser Zeit die Gleise in der Nähe des Bahnhofs Sinsheim-Steinsfurt. Im dortigen Wohngebiet konnten die Rinder von der Tierrettung eingefangen werden. Der Bahnverkehr auf der Strecke war in den Nachtstunden nur geringfügig beeinträchtigt.

