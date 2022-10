Nächtliche Vollsperrung

Speyer. Wegen der im Bau befindlichen Fuß- und Radverkehrsbrücke auf der B 39 kommt es in der Nacht von Freitag, 14. Oktober, bis Samstag, 15. Oktober, zu Verkehrseinschränkungen. Auf Höhe des Priesterseminars muss in diesem Zeitraum das Traggerüst der Brücke abgebaut werden, wofür die Straße von 21 Uhr bis 5 Uhr morgens für den Verkehr voll gesperrt werden muss. Das teilt die Stadt Speyer in einer Pressemeldung mit. Der Verkehr in Richtung Heidelberg wird für den Zeitraum der Sperrung an der Anschlussstelle Speyer-Süd ausgeleitet und an der Anschlussstelle Speyer-Zentrum wieder zurück auf die B 39 geführt, informiert die Stadt weiter. „Die Abfahrtsrampe zum Closweg bleibt für Anlieger des Vogelgesangs geöffnet“, heißt es in der Meldung. Die Umleitung für den Verkehr in Fahrtrichtung B 9 wird wiederum an der Anschlussstelle Speyer-Vogelgesang ausgeleitet und führt an der Anschlussstelle Speyer-Süd wieder zurück auf die B 39. In der Paul-Egell-Straße gilt für den Zeitraum der Sperrung ein Halteverbot. red/vs

