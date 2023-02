Nächtliche Sperrung

Die Brandmelde- und Lüftungstechnik wird überprüft, ferner die Notfallsysteme, Funkanlagen und zentralen Leittechnik: Um die nötigen Wartungsarbeiten und Reparaturen durchführen zu können, bleibt der Saukopftunnel an der B 38 Weinheim-Birkenau in der Woche vom 6. bis 11. März nachts gesperrt. Wie das Amt für Straßen- und Radwegebau des Rhein-Neckar-Kreises mitteilte, sei der Tunnel jeweils von 20 Uhr bis 5 Uhr voll für den Verkehr gesperrt. Ab Samstag, 11. März, gegen 5 Uhr morgens werde der Tunnel voraussichtlich wieder freigegeben. Die Umleitung erfolgt laut der Kreisverwaltung jeweils über die Landesstraße (L) 3408 (alte B 38) und wird ausgeschildert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Arbeiten stehen turnusgemäß in allen Tunneln des Kreises an. Das Amt für Straßen- und Radwegebau ist für die Sicherheit im Hollmuthtunnel Neckargemünd, im Saukopftunnel Weinheim-Birkenau, im Branichtunnel Schriesheim und im Tunnel entlang der B 535 Schwetzingen zuständig. Insgesamt werden derzeit mehr als 9,8 Kilometer Tunnelstrecke betreut. her